Colombia | fuochi e performance contro governo e abusi polizia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) I residenti di Cali, nel sud - ovest della, sono scesi in strada per protestareil. Hanno acceso, partecipato a cortei e alcuni artisti hanno organizzato una...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colombia fuochi

askanews

I residenti di Cali, nel sud - ovest della, sono scesi in strada per protestare contro il governo. Hanno acceso, partecipato a cortei e alcuni artisti hanno organizzato una performance per denunciare le violenze della polizia. "...Alvaro Uribe, già presidente della, méntore di Duque, ha invocato l'intervento dell'... Un'altra notte di. Duque è pronto a proclamare lo Stato d'assedio.Roma, 12 mag. (askanews) - I residenti di Cali, nel sud-ovest della Colombia, sono scesi in strada per protestare contro il governo. Hanno ...Violenta repressione delle proteste della classe media e dei poveri contro il governo per la riforma fiscale poi ritirata. L'allarme di Human Rights ...