Battlefield 6 anche su console Old-Gen (Di mercoledì 12 maggio 2021) EA durante l’ultimo report finanziario ha parlato di Battlefield 6 dicendoche il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One. Aggiungendo che su PS5, Xbox Series X e PC sarà più spettacolare. Battlefiled 6 uscirà tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021, mentre il mese prossimo verrà mostrato un trailer durante l’EA Play Live 21, di cui è Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021) EA durante l’ultimo report finanziario ha parlato di6 dicendoche il gioco usciràsu PS4 e Xbox One. Aggiungendo che su PS5, Xbox Series X e PC sarà più spettacolare. Battlefiled 6 uscirà tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021, mentre il mese prossimo verrà mostrato un trailer durante l’EA Play Live 21, di cui è

