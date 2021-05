Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 13:10 (Di martedì 11 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un bel ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia Palazzo Chigi si discute della situazione covid delle riaperture domani in programma un incontro governo regioni per i parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe dare alle ore 23 e si discute anche della possibilità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto ma soltanto quando si saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni In Italia fino a 24 quelle somministrate 3 milioni le dosi in arrivo le regioni in questa settimana 198 i decessi nelle Ultime 24 ore sulle recovery Fund l’Unione Europea studia uno strumento permanente Bruxelles e darà intanto a metà giugno alle valutazioni dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile a luglio potrebbero arrivare i primi fondi per quanto riguarda il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un bel ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia Palazzo Chigi si discute della situazione covid delle riaperture domani in programma un incontro governo regioni per i parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe dare alle ore 23 e si discute anche della possibilità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto ma soltanto quando si saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni In Italia fino a 24 quelle somministrate 3 milioni le dosi in arrivo le regioni in questa settimana 198 i decessi nelle24 ore sulle recovery Fund l’Unione Europea studia uno strumento permanente Bruxelles e darà intanto a metà giugno alle valutazioni dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile a luglio potrebbero arrivare i primi fondi per quanto riguarda il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Vaccino, nel Lazio dal 17 maggio prenotazione possibile anche dal medico di base Svolta vaccini . Dal 17 maggio nel Lazio si potrà effettuare la prenotazione anche dal medico di base . È l'accordo raggiunto ieri tra la Regione Lazio e la Federazione dei medici di famiglia del ...

Massimo Galli: 'Basta tv, faccio a meno delle interviste: ho da lavorare e studiare' 'Alcune persone - ha proseguito il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'ospedale Sacco - riescono a mettere insieme notizie fake e contrasti che non esistono, oltre che affermazioni ...

Coronavirus, ultime notizie: Usa, via libera al vaccino tra i 12 e i 15 anni Il Sole 24 ORE A Roma, Milano e Torino stanno scomparendo i locali Il covid presenta il conto ai ristoranti: quasi 22.700 hanno chiuso i battenti in tutta Italia. Alcuni si sono reinventati con le consegne a domicilio, ma uno su quattro ha deciso di non riaprire ...

Covid, 28 nuovi positivi e due morti Covid, 28 nuovi positivi e due morti. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 6 a Capranica, 5 ...

