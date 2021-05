Taranto | ferito grave salvato da un elicottero dell' Aeronautica

(Di martedì 11 maggio 2021) Un uomo di 64 anni, caduto in un dirupo in località Gravina di Leucaspide, a Statte (Ta), è stato soccorso nella serata di lunedì 10 maggio 2021 da unHH - 139A84esimo Centro Combat ...

Advertising

emergency_live : Taranto, ricerca e soccorso: ferito grave portato in salvo da elicottero Aeronautica Militare / VIDEO… - AvioMediaNet : Taranto: un elicottero #HH139A dell’ @ItalianAirForce soccorre un ferito. - Beatric79497880 : RT @ardigiorgio: E pure questi li abbiamo tutti addestrati a Taranto. - ardigiorgio : E pure questi li abbiamo tutti addestrati a Taranto. - TeleAppula : Trattore si ribalta, un morto e un ferito ad -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto ferito

Una volta assicurata al verricello, la barella, su cui gli operatori del CNSAS e del 118 avevano precedentemente stabilizzato il, è stata lentamente sollevata fino a poter essere imbarcata a ...Essere in un mondocome san Cataldo: buoni samaritani dei fratelli più poveri e attenti alla ... Consegno il Santo al sindaco di, Rinaldo Melucci, è un gesto che da solo parla della ...Taranto, 11 mag. (askanews) - Un uomo di 64 anni, caduto in un dirupo in località Gravina di Leucaspide, a Statte (Ta), è stato soccorso nella ...Incidente stradale nella serata di ieri, domenica 9 maggio, intorno alle 21, in via Ancona, nel quartiere Salinella di Taranto. Coinvolte due moto, una delle quali è finita contro un muro. Ferito il c ...