Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Tavares Stellantis: Tavares invia Codice Condotta, sempre integrità Lo ha inviato il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ai dipendenti del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. "Nel momento in cui iniziamo il nostro viaggio come nuova Azienda - spiega Tavares - ...

Per Stellantis aria di rimborso anticipato I bookmaker non hanno dubbi: il ceo di Stellantis, il portoghese 62enne Carlos Tavares , non appena il divieto di licenziamento , individuale e collettivo, cesserà, non perderà tempo e ripagherà il maxi - prestito da 6,3 miliardi di euro ...

Comau di Stellantis fornirà i robot per la fabbrica di Tesla Tesla e Comau Robotics, di proprietà di Stellantis, stanno installando una nuova serie di apparecchiature di automazione per la produzione presso la fabbrica di Fremont di Tesla nel nord della Califor ...

