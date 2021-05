L'Isola dei Famosi: ennesima gaffe in diretta per Ilary Blasi (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la puntata de L'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, lunedì 10 maggio 2021, su Canale 5, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto una gaffe davvero incredibile. La moglie di Francesco Totti ha infatti parlato della segretissima Playa Imboscatissima quando il collegamento con i naufraghi che si trovavano nella Palapa era ancora aperto. Per fortuna nessuno la stava davvero ascoltando in quel momento in quanto erano impegnati a discutere animatamente tra di loro. Sembra quindi che questa disattenzione della conduttrice non abbia causato problemi allo show e che l'esistenza di Playa Imboscatissima sia ancora un mistero per tutti i concorrenti ancora in gioco. La nuova gaffe di Ilary Blasi Ilary Blasi si è resa ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021) Durante la puntata de L'deiandata in onda ieri sera, lunedì 10 maggio 2021, su Canale 5, la conduttriceha fatto unadavvero incredibile. La moglie di Francesco Totti ha infatti parlato della segretissima Playa Imboscatissima quando il collegamento con i naufraghi che si trovavano nella Palapa era ancora aperto. Per fortuna nessuno la stava davvero ascoltando in quel momento in quanto erano impegnati a discutere animatamente tra di loro. Sembra quindi che questa disattenzione della conduttrice non abbia causato problemi allo show e che l'esistenza di Playa Imboscatissima sia ancora un mistero per tutti i concorrenti ancora in gioco. La nuovadisi è resa ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - Monica95596385 : RT @CheDonnait: Never mess with Giulia Salemi! L'avete seguita all'Isola dei Famosi? #isola #prelemi - giuuliaj : RT @CheDonnait: Never mess with Giulia Salemi! L'avete seguita all'Isola dei Famosi? #isola #prelemi -