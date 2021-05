Bombardamento palestinese su Tel Aviv | centinaia di razzi di Hamas | è guerra Morti e feriti | Israele in stato d' assedio

(Di martedì 11 maggio 2021) La città israeliana di Telbombardata daipalestinesi lanciati dalla vicina Striscia di Gaza. Dopo i violentissimi scontri in piazza di lunedì a Gerusalemme, con la rappresaglia die la risposta di(raid aerei sulla Striscia) è ripresa la vera e propriatra le due fazioni in campo, e questa volta nel mirino è finita l'area urbana di Tel, con i sobborghi e l'aeroporto internazionale Ben Gurion costretto a chiudere. Si chiude nel peggiore dei modi una giornata che aveva già dovuto mettere sul piatto 28, un bilancio tragico che minaccia di essere però solo l'inizio. Ilserale avrebbe provocato altre vittime: le autorità israeliane riferiscono di una donna perita nel sobborgo di Rishon Lezion, mentre ...

... alcune in modo grave, durante uncompiuto da Hamas contro Holon , area urbana a sud ... 007ucciso in Giordania - La giornata di violenza ha riguardato anche la Cisgiordania. ......Ben Gurion di Tel Aviv sono stati annullati mentre la città era sottoposta ad un duro... Gli Usa continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto israelo -: lo ...in questo caso implementando un disegno ben preciso per espellere la popolazione palestinese dai territori occupati. Un’ulteriore preoccupante escalation c’è stata lunedì con un pesante bombardamento ...Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, durante un bombardamento compiuto da Hamas contro Holon, area urbana a sud di Tel Aviv. I razzi esplosi dalla Striscia ...