"Terroristi altoatesini trasformati da assassini in eroi". FdI chiede di avviare le estradizioni (Di lunedì 10 maggio 2021) I Terroristi altoatesini che risiedono in Austria e Germania restano tuttora impuniti. Alcuni di loro, da assassini sono stati trasformati in eroi e patrioti dal partito di Eva Klotz. Lo denuncia con una lunga nota, Alessandro Urzì, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia – Trentino Alto Adige. Nella foto che pubblichiamo, le immagini dei finanzieri Salvatore Cabitta e Giuseppe D'Ignoti, Il primo di Porto Torres, il secondo di Vibo Valentia. Entrambi furono uccisi nell'estate del 1966 in un agguato a San Candido (Bolzano). Per quel delitto è stato condannato il terrorista Heinrich Oberleiter, nella foto a destra.

