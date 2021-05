Milano | bambino caduto dalle scale e morto a scuola | condannata a un anno una delle insegnanti | patteggiamento a 2 anni per la bidella

(Di lunedì 10 maggio 2021) È stataa un, con sospensione condizionale, la 43enne docente di italiano accusata di omicidio colposo per la morte di undi cinquee mezzo avvenuta nell’ottobre del 2019. Il minorenne era precipitato nella trombadellaPirelli di. Oltre alla condanna per l’insegnante, oggi è anche stata rinviata a giudizio l’altra insegnante che aveva scelto il rito ordinario (il processo inizierà l’11 luglio davanti alla undicesima penale) e ha accolto ila 2di reclusione dellaco-imputata. Il fatto Erano le 9.30 del mattino del 22 ottobre 2019 quando il piccolo ebbemaestre il permesso di uscire da solo ...

...È arrivata la condanna a un anno di carcere con sospensione condizionale per la maestra di 43 anni della scuola Pirelli di, accusata di omicidio colposo nei confronti di Leonardo, il...... la 43enne docente di italiano che risponde di omicidio colposo nel processo in abbreviato sulla morte di undi 2 anni, precipitato nella tromba delle scale della scuola Pirelli di...Bimbo precipitato dalle scale di scuola, maestra condannata a un anno. Milano - Rinviata a giudizio una collega e accolto il patteggiamento per la bidella - La tragedia nell’ottobre del 2019 ...E' stata condannata a un anno, con sospensione condizionale, la 43enne docente di italiano che risponde di omicidio colposo nel processo in abbreviato sulla morte di un bambino di cinque anni e mezzo, ...