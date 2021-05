Il trucco per baciare bene sta in questi cinque giochi da provare con il partner: devi assolutamente provarli (Di lunedì 10 maggio 2021) Abbiamo cinque giochi da proporre a te ed al tuo partner: ecco come baciare bene, divertirsi e ravvivare la vostra coppia! I baci sono quasi un “biglietto da visita” quando vi conoscete ancora poco. Saperlo fare bene, infatti, ci assicura un certo “potere” sull’altro! Quante volte ti è capitato di rifiutare qualcuno perché i suoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Abbiamoda proporre a te ed al tuo: ecco come, divertirsi e ravvivare la vostra coppia! I baci sono quasi un “biglietto da visita” quando vi conoscete ancora poco. Saperlo fare, infatti, ci assicura un certo “potere” sull’altro! Quante volte ti è capitato di rifiutare qualcuno perché i suoi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : @ego_sono @giudiiiiiiiii In realtà no... vecchio trucco da nerd marpioni da notte stellata... dato che la stella ca… - bordomichele : Il nuovo testo di @AndreaOstellari è un altro trucco per ostacolare l'approvazione del #DDLZan. Non bisogna cadere… - dianast91 : non io che mi trucco per coprire i brufoli che si creano a causa del trucco - HOP3WO4LD : OSSERVATE IL MIO TRUCCO PER LA PRIMA VOLTA UN MINIMO DECENTE - Alice70A : RT @tweetterinaa: “Non piangere mai per un uomo, ti si sbava il trucco...ed il mio mascara vale più di uno stupido maschio.” Marilyn Monroe… -