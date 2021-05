Djokovic, Medvedev, Berrettini: la giornata dei numeri primi (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella giornata che vede in campo il n.1 d'Italia (e 9 del mondo) Matteo Berrettini, reduce dalla finale nell'ATP Masters 1000 di Madrid (sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.30) e il n.1 del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Nellache vede in campo il n.1 d'Italia (e 9 del mondo) Matteo, reduce dalla finale nell'ATP Masters 1000 di Madrid (sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.30) e il n.1 del ...

Advertising

TennisUpToDate2 : 2021 ATP & WTA Internazionali BNL d'Italia Rome Tuesday Schedule of Play with Djokovic, Medvedev and Muguruza… - TennisUpToDate2 : 2021 ATP Rome Internazionali BNL d'Italia Entry List with Djokovic, Medvedev, Nadal #Tennis -