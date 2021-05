Covid | iniettate per errore 6 dosi Pfizer a una studentessa di 23 anni a Massa Carrara

Advertising

GazzettaDelSud : ?? Una vaccinazione come tante se non fosse per la quantità: ieri mattina all’ospedale Noa di Massa un’infermiera ha… - HeelGianz : RT @rep_firenze: Covid, Carrara, iniettate sei dosi di vaccino invece di una: paziente ricoverata e monitorata [aggiornamento delle 10:47]… - OhWhatFun__ : RT @rep_firenze: Covid, Carrara, iniettate sei dosi di vaccino invece di una: paziente ricoverata e monitorata [aggiornamento delle 10:47]… - Bubu_Inter : RT @rep_firenze: Covid, Carrara, iniettate sei dosi di vaccino invece di una: paziente ricoverata e monitorata [aggiornamento delle 10:47]… - Divino_2 : RT @rep_firenze: Covid, Carrara, iniettate sei dosi di vaccino invece di una: paziente ricoverata e monitorata [aggiornamento delle 10:47]… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid iniettate

Una vaccinazione come tante se non fosse per la quantit : ieri mattina all ospedale Noa di Massa un infermiera ha iniettato per errore a una studentessa di 23 anni l intero flacone Pfizer che contiene ...per errore sei dosi di vaccino Pfizer, un intero flacone, ad una studentessa di 23 anni che adesso è ricoverata in osservazione. E' la storia incredibile che arriva dall'ospedale Noa di ...Una vaccinazione come tante se non fosse per la quantità: ieri mattina all’ospedale Noa di Massa un’infermiera ha iniettato per errore a una studentessa ...Iniettate per errore sei dosi di vaccino Pfizer, un intero flacone, ad una studentessa di 23 anni che adesso è ricoverata in osservazione. E' la storia incredibile che arriva dall'ospedale Noa di Mass ...