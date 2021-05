Addio mascherine, l’annuncio di Sileri: ecco quando (Di lunedì 10 maggio 2021) "Togliersi la mascherina all'aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c'è assembramento e rischio". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Intervenendo a 24 Mattino su Radio 24, Sileri ha ipotizzato, appunto, quando ci troveremo in una situazione tale da poter evitare di indossare sempre la mascherina per proteggerci dal Coronavirus. Il sottosegretario parla appunto di 30 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, dunque bisogna ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 maggio 2021) "Togliersi la mascherina all'aperto? Concordo con questa ipotesisaranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all'aperto dove non c'è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in facciac'è assembramento e rischio". A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. Intervenendo a 24 Mattino su Radio 24,ha ipotizzato, appunto,ci troveremo in una situazione tale da poter evitare di indossare sempre la mascherina per proteggerci dal Coronavirus. Il sottosegretario parla appunto di 30 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, dunque bisogna ...

