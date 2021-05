Ue, Conferenza sul futuro dell’Europa (Di domenica 9 maggio 2021) Parte oggi ufficialmente, con una cerimonia inaugurale a Strasburgo, in Francia, dove ha sede il Parlamento Europeo, la Conferenza sul futuro dell’Europa. In realtà gli incontri e i dibattiti sui vari temi (ambiente e clima, salute, economia e lavoro, eccetera) si svolgono già da qualche tempo (l’agenda è consultabile sulla piattaforma multilingue futureeu.europa.eu). All’inaugurazione, che è stata in forse fino a venerdì, quando è stato trovato un accordo informale, partecipano il presidente del Parlamento, David Sassoli, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il primo ministro portoghese Antonio Costa per il Consiglio Ue. L’inaugurazione in presenza nella città alsaziana è anche una riaffermazione del ruolo di quest’ultima come sede Ue, azzerato dalla pandemia di ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 maggio 2021) Parte oggi ufficialmente, con una cerimonia inaugurale a Strasburgo, in Francia, dove ha sede il Parlamento Europeo, lasul. In realtà gli incontri e i dibattiti sui vari temi (ambiente e clima, salute, economia e lavoro, eccetera) si svolgono già da qualche tempo (l’agenda è consultabile sulla piattaforma multilingue futureeu.europa.eu). All’inaugurazione, che è stata in forse fino a venerdì, quando è stato trovato un accordo informale, partecipano il presidente del Parlamento, David Sassoli, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il primo ministro portoghese Antonio Costa per il Consiglio Ue. L’inaugurazione in presenza nella città alsaziana è anche una riaffermazione del ruolo di quest’ultima come sede Ue, azzerato dalla pandemia di ...

