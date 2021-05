Movida a Napoli: violato coprifuoco, zero distanziamento e sangue in strada (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – zero mascherine, nessun distanziamento e violato anche il coprifuoco. “Libertà”, urlano le persone nella zona della Movida napoletana. Tanti i giovani in strada nel sabato precedente l’allentamento delle misure anti-covid, a Napoli è scattato una sorta di ‘via libera tutti’. Così una folla si è riversata a Largo Banchi Nuovi, in pieno centro, e sul lungomare Caracciolo e non sono mancati gli assembramenti e la violazione della norma sul coprifuoco. Erano più di 300 le persone che affollavano la porzione di piazza Dante che affaccia in via Ettore Bellini, dopo le 22, con tanto di alcol e musica ma rigorosamente senza mascherina. Non sono mancati neanche episodi di violenza. Un minorenne, infatti, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutomascherine, nessunanche il. “Libertà”, urlano le persone nella zona dellanapoletana. Tanti i giovani innel sabato precedente l’allentamento delle misure anti-covid, aè scattato una sorta di ‘via libera tutti’. Così una folla si è riversata a Largo Banchi Nuovi, in pieno centro, e sul lungomare Caracciolo e non sono mancati gli assembramenti e la violazione della norma sul. Erano più di 300 le persone che affollavano la porzione di piazza Dante che affaccia in via Ettore Bellini, dopo le 22, con tanto di alcol e musica ma rigorosamente senza mascherina. Non sono mancati neanche episodi di violenza. Un minorenne, infatti, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Movida a ##Napoli: violato #Coprifuoco, zero distanziamento e sangue in strada ** - ottopagine : 16 enne accoltellato da coetaneo nella movida #Napoli - PontilloDiego : Figuriamoci cosa succederà questa estate con la movida e un Sindaco completamente assente che da sempre pensa solo… - zazoomblog : Napoli flop coprifuoco: movida senza regole e sangue sul lungomare accoltellato un 17enne - #Napoli #coprifuoco:… - qnazionale : Napoli, accoltellamento sul lungomare in zona movida: 16enne ferito al fianco -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Napoli Napoli: 16enne accoltellato da coetaneo in zona movida Un minorenne è stato ferito a Napoli nella serata di ieri con colpi di coltello da un coetaneo. Il ragazzo, 16 anni, non è in ...23 in prossimità della zona del Lungomare in una delle aree della movida. ...

Napoli, la movida non rispetta il coprifuoco. Folla e violenza: accoltellato un 16enne Nella movida senza regole di Napoli, folla in strada e violenza dopo il coprifuoco. Le strade del centro sono state prese d'assalto da giovani che sono rimasti a brindare e chiacchierare fino a notte ...

Covid Napoli, movida al centro storico: controlli e raffiche di multe QUOTIDIANO NAZIONALE Movida a Napoli: violato coprifuoco, zero distanziamento e sangue in strada Napoli – Zero mascherine, nessun distanziamento e violato anche il coprifuoco. “Libertà”, urlano le persone nella zona della movida napoletana. Tanti i giovani in strada nel sabato precedente l’allent ...

Napoli, accoltellamento sul lungomare in zona movida: 16enne ferito al fianco La polizia ha già identificato il presunto responsabile: è un 17enne. La vittima non è in pericolo di vita. L’aggressione sul lungomare per futili motivi ...

Un minorenne è stato ferito anella serata di ieri con colpi di coltello da un coetaneo. Il ragazzo, 16 anni, non è in ...23 in prossimità della zona del Lungomare in una delle aree della. ...Nellasenza regole di, folla in strada e violenza dopo il coprifuoco. Le strade del centro sono state prese d'assalto da giovani che sono rimasti a brindare e chiacchierare fino a notte ...Napoli – Zero mascherine, nessun distanziamento e violato anche il coprifuoco. “Libertà”, urlano le persone nella zona della movida napoletana. Tanti i giovani in strada nel sabato precedente l’allent ...La polizia ha già identificato il presunto responsabile: è un 17enne. La vittima non è in pericolo di vita. L’aggressione sul lungomare per futili motivi ...