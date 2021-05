Gerusalemme in fiamme, sulla Spianata delle Moschee 300 feriti in due giorni (Di domenica 9 maggio 2021) Gerusalemme è in fiamme e l’incendio rischia di divampare sempre di più nelle prossime ore. L’allarme – riporta il quotidiano israeliano Haaretz – arriva dagli stessi ufficiali della sicurezza di Israele, che hanno avvertito il governo del premier Benjamin Netanyahu di una possibile escalation della violenza nella giornata di lunedì, quando si incroceranno due appuntamenti molto attesi da israeliani e palestinesi. Da un lato, la Giornata internazionale di Gerusalemme, anniversario della conquista della città nel 1967 da parte delle truppe israeliane, tradizionalmente omaggiato con la Marcia della bandiera e altri eventi; dall’altro, l’arrivo della sentenza di un tribunale israeliano sulla possibilità che le autorità possano sfrattare decine di palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e dare le loro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021)è ine l’incendio rischia di divampare sempre di più nelle prossime ore. L’allarme – riporta il quotidiano israeliano Haaretz – arriva dagli stessi ufficiali della sicurezza di Israele, che hanno avvertito il governo del premier Benjamin Netanyahu di una possibile escalation della violenza nella giornata di lunedì, quando si incroceranno due appuntamenti molto attesi da israeliani e palestinesi. Da un lato, la Giornata internazionale di, anniversario della conquista della città nel 1967 da partetruppe israeliane, tradizionalmente omaggiato con la Marcia della bandiera e altri eventi; dall’altro, l’arrivo della sentenza di un tribunale israelianopossibilità che le autorità possano sfrattare decine di palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e dare le loro ...

