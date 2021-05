Berrettini cede in finale a Madrid contro Zverev

(Di domenica 9 maggio 2021)(SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sogno di Matteosi è infrantoAlexandernelladel “MutuaOpen”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.614.465 euro, disputato sulla terra battuta della “Caja Magica” di. Il 25enne romano, numero 10 del mondo e ottavo favorito del seeding, si è arresoil 24enne tedesco, quinta testa di serie del torneo e sesto nel ranking Atp, col punteggio di 6-7 (8) 6-4 6-3, dopo circa 2h40? di gioco. Non è riuscitoa emulare Fognini e a centrare il primo Masters 1000 della sua carriera. Il tennista ligure, vincitore a Montecarlo nel 2019, rimane a oggi l’unico azzurro ad aver vinto una prova così prestigiosa del circo ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.
Matteo Berrettini ha sfiorato il trionfo ial Masters 1000 di Madrid 2021, a discapito di Alexander Zverev, quest'ultimo superiore in finale mediante il risultato di 6-7(8), 6-4, 6-3. L'azzurro ha dimo ...