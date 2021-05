Benevento Cagliari 0-1 LIVE | Lykogiannis sblocca il risultato con un super gol

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? GOL DEL– Marin scambia con Nainggolan, il numero 8 delserveche da fuori area fa partire un sinistro che lascia immobile Montipò Migliore in campo: al termine del primo tempo0-1:e tabellino RETE: 2? ...