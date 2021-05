No | Massimo Galli non ha detto che gli attuali vaccini anti-Covid non servono a nulla | VIDEO

(Di sabato 8 maggio 2021) Di professione fa l’avvocato, ma questa volta di una causa persa. L’ex membro della segreteria del Partito Democratico – ex deputato dem e ora militante di Italia Viva – Ernesto Carbone ha completamente (e frettolosamente) frainteso il discorso fatto venerdì sera dal professora Otto e Mezzo. Il tema era quello dell’efficacia deicontro le varie l’infettivologo ha sottolineato alcuni aspetti molto import, ma non ha maiche i prodotti in circolazione ora (in Italia, dunque, si parla di Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson) nonpiù a. Anzi, ha sottolineato un aspetto ben preciso. LEGGI ANCHE > Contare fino a dieci prima di dire: «L’Europa è cattiva, ci toglie l’alcol dal vino» ...

... ma secondo, direttore del Reparto di Malattie Infettive all'ospedale 'Sacco' di Milano, si potrebbe fare di più, cosa tra l'altro con cui è d'accordo anche il professor Sebastiani : '...