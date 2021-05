Giro d’Italia 2021: Filippo Ganna domina la cronometro di Torino. Vittoria e Maglia Rosa, secondo Edoardo Affini (Di sabato 8 maggio 2021) La risposta alle polemiche è arrivata nel modo migliore, da fuoriclasse assoluto. Il campione del mondo in carica timbra subito il cartellino, dopo qualche delusione nelle ultime uscite: è tornato il vero Filippo Ganna. Il piemontese, nella sua Regione, trionfa nella prima tappa del Giro d’Italia 2021. Il corridore della Ineos Grenadiers sbaraglia la concorrenza negli 8,6 chilometri a cronometro in quel di Torino e agguanta nuovamente la prima Maglia Rosa. Un tempo mostruoso quello del trionfatore dei Mondiali di Imola: 8’48” ad una velocità media spaziale di 58.690 km/h. In testa dall’inizio alla fine (era davanti già all’intermedio), a dimostrare una supremazia devastante. L’Italia può gioire anche con Edoardo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) La risposta alle polemiche è arrivata nel modo migliore, da fuoriclasse assoluto. Il campione del mondo in carica timbra subito il cartellino, dopo qualche delusione nelle ultime uscite: è tornato il vero. Il piemontese, nella sua Regione, trionfa nella prima tappa del. Il corridore della Ineos Grenadiers sbaraglia la concorrenza negli 8,6 chilometri ain quel die agguanta nuovamente la prima. Un tempo mostruoso quello del trionfatore dei Mondiali di Imola: 8’48” ad una velocità media spaziale di 58.690 km/h. In testa dall’inizio alla fine (era davanti già all’intermedio), a dimostrare una supremazia devastante. L’Italia può gioire anche con...

