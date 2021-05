Gianni Maddaloni | chi è | età | vita privata | L’oro di Scampia

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021)è una delle figure chiave della storia che ha datoal libro e successivamente al film del 2013di, recentemente ritornato in televisione su Rai 1. Nella pellicola il suo personaggio, interpretato da Beppe Fiorello è Enzo Capuano., classe 1956, nasce e vive in un contesto sociale non facile:, uno dei quartieri considerati simbolici dell’entroterra napoletano per la forte influenza della criminalità organizzata, dopo la prematura scomparsa del padre si avvicina sempre di più al judo, imbeccato dal maestro Enrico Bubani, soprannominato “Lupo”, che diventa una sorta di secondo padre per. Alternativamente al lavoro nel Policlinico,manda avanti la ...