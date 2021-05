Ennesima tragedia sul lavoro: operaio muore cadendo da un ponteggio di 4 metri (Di sabato 8 maggio 2021) Un operaio di 52 anni è morto stamattina in un cantiere in un centro commerciale a Tradate, in provincia di Varese dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri. L’uomo, dipendente di una ditta edile, stava eseguendo lavori di manutenzione in un centro commerciale quando è caduto da un ponteggio. Ha perso la vita intorno alle 11 di stamattina, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Si tratta della seconda morte sul lavoro avvenuta negli scorsi giorni in provincia di Varese. Mercoledì 5 maggio a Busto Arsizio, era morto l’operaio di 49 anni Christian Martinelli, schiacciato da un tornio meccanico. Giovedì 6 maggio sono morti l’operaio 37enne Andrea Recchia a Parma, schiacciato da un contenitore di mangimi dal peso di circa 500 chili nell’azienda in ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Undi 52 anni è morto stamattina in un cantiere in un centro commerciale a Tradate, in provincia di Varese dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro. L’uomo, dipendente di una ditta edile, stava eseguendo lavori di manutenzione in un centro commerciale quando è caduto da un. Ha perso la vita intorno alle 11 di stamattina, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Si tratta della seconda morte sulavvenuta negli scorsi giorni in provincia di Varese. Mercoledì 5 maggio a Busto Arsizio, era morto l’di 49 anni Christian Martinelli, schiacciato da un tornio meccanico. Giovedì 6 maggio sono morti l’37enne Andrea Recchia a Parma, schiacciato da un contenitore di mangimi dal peso di circa 500 chili nell’azienda in ...

