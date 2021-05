Sampdoria, Ranieri: 'Inter? Non saremo agnelli sacrificali' (Di venerdì 7 maggio 2021) GENOVA - " Quando abbiamo affrontato l'Inter all'andata non pensavo che saremmo stati proprio noi gli ultimi a batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro turni d'anticipo ". Parola di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021) GENOVA - " Quando abbiamo affrontato l'all'andata non pensavo che saremmo stati proprio noi gli ultimi a batterli e che avrebbero vinto lo scudetto con quattro turni d'anticipo ". Parola di ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ranieri: 'Inter? Non saremo agnelli sacrificali': Il tecnico doriano: 'Il mio obiettivo resta lo stesso:… - FantaMasterApp : 'Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: Conte vara il turnover, Ranieri con Keità Balde dal 1''… - clubdoria46 : #InterSamp, #Ranieri: 'La mia squadra a fine anno non molla' #Samp - infoitsport : Sampdoria, nuovo problema per il rinnovo di Ranieri: gli aggiornamenti - infoitsport : Inter-Sampdoria: la conferenza di Ranieri -