L' intesa tra Biden e Bergoglio sui vaccini

Leggi su agi

(Di venerdì 7 maggio 2021) AGI – 7 mag. - Se Joesi dice favorevole alla sospensione dei brevetti sui, dal Vaticano si ricorda che non è solo una posizione estemporanea di Papa Bergoglio, la richiesta per la loro distribuzione a tutti. Anzi, rientra in una antica e solida tradizione del Vaticano, che risale più o meno già ai primi anni in cui l'uomo si accorgeva che, tra vaiolo o altro, somministrarne anche ai poveri faceva bene a loro, ma anche a tutti gli altri. Persino ai ricchi. Sul tema della distribuzione gratis Francesco è intervenuto molte volte, auspicandola e invocandola. Si è speso, il Pontefice, contro l'idea che deinon ci fosse bisogno, o che fossero eticamente inaccettabili (sostenuto da pareri autorevoli come quello della conferenza episcopale statunitense). Ne ha poi distribuiti ai poveri di Roma, attraverso ...