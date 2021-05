Chi è Zalewski, l'ultima gemma della Roma. E non azzurra: è di Tivoli, ma ha scelto la Polonia (Di venerdì 7 maggio 2021) Davanti al presidente della sua federazione (Zibì Boniek, è stato anche un idolo di mamma e papà), Nicola Zalewski è stato, insieme a Darboe, uno dei protagonisti dell'ultima notte di Europa League ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Davanti al presidentesua federazione (Zibì Boniek, è stato anche un idolo di mamma e papà), Nicolaè stato, insieme a Darboe, uno dei protagonisti dell'notte di Europa League ...

Advertising

sportli26181512 : Chi è Zalewski, l’ultima gemma della Roma. E non azzurra: è di Tivoli, ma ha scelto la Polonia: Chi è Zalewski, l’u… - stirone99 : RT @LuigiPellino22: Mourinho fece eslodere all'Inter Santon e Balotelli. Chissà che l'anno prossimo non dia una possibilità anche a Darboe… - Gazzetta_it : Chi è #Zalewski l’ultima gemma della #Roma #EuropaLeague - ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: Mourinho fece eslodere all'Inter Santon e Balotelli. Chissà che l'anno prossimo non dia una possibilità anche a Darboe… - LuigiPellino22 : Mourinho fece eslodere all'Inter Santon e Balotelli. Chissà che l'anno prossimo non dia una possibilità anche a Da… -