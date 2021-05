Acquisti di seconda mano | un mercato in ascesa

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si sta registrando sempre di più una netta inversione di tendenza per quanto riguarda le vendite di capi di abbigliamento e mobili. Infatti sono in aumento i consumatori che puntano suglidisia per fare qualcosa di concreto per la salvaguardia dell’ambiente, sia per andare su look che siano alternativi a quelli