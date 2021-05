Tensione sulle candidature. Salvini: c’è chi dice troppi NO. La Russa: subito un vertice (Di giovedì 6 maggio 2021) I candidati delle grandi città ancora non ci sono? la colpa è del fatto che ancora non si fa il vertice per prendere decisioni definitive. Lo afferma Ignazio La Russa, numero due di Fratelli d’Italia, rispondendo alla provocazione del leader leghista che aveva incolpato i “no” detti a Bertolaso e Albertini per Roma e Milano. No che sarebbero imputabili, nella narrazione che ne fa Salvini, all’alleata Giorgia Meloni, anche se Salvini non la nomina espressamente. La Russa: noi non diciamo NO a nessuno, si convochi un vertice “Sono mesi – aveva detto Salvini – che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) I candidati delle grandi città ancora non ci sono? la colpa è del fatto che ancora non si fa ilper prendere decisioni definitive. Lo afferma Ignazio La, numero due di Fratelli d’Italia, rispondendo alla provocazione del leader leghista che aveva incolpato i “no” detti a Bertolaso e Albertini per Roma e Milano. No che sarebbero imputabili, nella narrazione che ne fa, all’alleata Giorgia Meloni, anche senon la nomina espressamente. La: noi non diciamo NO a nessuno, si convochi un“Sono mesi – aveva detto– che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto No per settimane e mesi e loro hanno perso la ...

