Scuola e Covid, Bianchi: «Addio classi pollaio, a settembre tutti in classe in sicurezza» (Di giovedì 6 maggio 2021) I fondi ci sono, le intenzioni pure. Un anno dopo i primi annunci del rientro a Scuola in sicurezza provenienti dal Ministero, oggi, 6 maggio, il ministro Patrizio Bianchi rinnova l'impegno per settembre, stavolta 2021. «Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza», ha detto in un'intervista a Repubblica. Con il decreto Sostegni sono stati stanziati altri 150 milioni per la messa in sicurezza degli istituti a fronte del Coronavirus. L'auspicio è quello di partire con le lezioni in presenza tra il 10 e il 15 settembre. Considerando anche che in questi giorni, in accordo con il generale Francesco Paolo Figliuolo, si stanno «facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico», interrotte topo ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Covid Covid test per la Maturità e a settembre i vaccini ... di sottoporsi a tampone rapido gratuito , entro le quarantotto ore precedenti dall'inizio dei lavori della commissione o della prova d'esame; il supporto sanitario - dice sempre la Cisl Scuola - ...

Covid, Von der Leyen: "Campagna di vaccinazione Ue un successo" ...per una deroga alla protezione della proprietà intellettuale" dei brevetti "per i vaccini Covid ... Barbiana, dove don Lorenzo Milani sul muro della scuola scrisse in inglese 'I care'. Lui disse agli ...

Scuole anti-Covid: nel dl Sostegni nemmeno un euro per le paritarie Avvenire Giornata diocesana della gioventù: aperte le iscrizioni online Ancora condizionata dalle limitazioni anti-Covid, non è possibile concentrare la manifestazione ... rappresentati Ufficio diocesano matrimonio e famiglia, Ufficio diocesano scuola e catechesi, la ...

La baby abruzzese e un trasferimento capitale Da Pescara all'Aniene, sarà baby fenomeno? Valentina Procaccini, nata nel 2008, cinque titoli nazionali categoria Ragazze 1 (50 sl, 100 sl, 200 sl, 400 sl e 100 rana) e due record di categoria nei 50 ...

