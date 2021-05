Calendario Champions League 2020/2021: risultati, classifiche, sorteggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Definito il quadro delle semifinali della Champions League 2020/2021: si contendono il trofeo due squadre inglesi, una spagnola e una francesePer la seconda volta negli ultimi 3 anni saranno due squadre inglesi a contendersi il titolo di Campione d’Europa: il prossimo 29 maggio Manchester City e Chelsea scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul per giocarsi la Champions League 2020/2021.Nessuna squadra italiana è riuscita ad arrivare in fondo. Gli ottavi sono stati fatali alla Juventus di Pirlo, eliminata dal Porto, all’Atalanta di Gasperini, estromessa dal Real Madrid, e alla Lazio di Simone Inzaghi, travolta dal Bayern Monaco.La quarta squadra italiana partecipante, l’Inter, è stata la grande delusione della fase a gironi: i ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Definito il quadro delle semifinali della: si contendono il trofeo due squadre inglesi, una spagnola e una francesePer la seconda volta negli ultimi 3 anni saranno due squadre inglesi a contendersi il titolo di Campione d’Europa: il prossimo 29 maggio Manchester City e Chelsea scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul per giocarsi la.Nessuna squadra italiana è riuscita ad arrivare in fondo. Gli ottavi sono stati fatali alla Juventus di Pirlo, eliminata dal Porto, all’Atalanta di Gasperini, estromessa dal Real Madrid, e alla Lazio di Simone Inzaghi, travolta dal Bayern Monaco.La quarta squadra italiana partecipante, l’Inter, è stata la grande delusione della fase a gironi: i ...

