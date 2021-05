Positivi anche al test molecolare i 6 passeggeri atterrati a Orio dall’India, ora le analisi per stabilire la variante (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ora si effettuerà il sequenziamento del Dna per capire quale sia la variante di Covid-19 di cui sono portatori. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ora si effettuerà il sequenziamento del Dna per capire quale sia ladi Covid-19 di cui sono portatori.

Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - Tg3web : Sono atterrati a Fiumicino ieri sera tardi con un volo da New Delhi. Erano oltre 200 e in 23 sono risultati positiv… - RegioneLazio : #Covid19 - #VarianteIndiana Terminate a tarda notte operazioni di screening per volo da India, 9% positivi. Positi… - webecodibergamo : Volo atterrato a Orio dall'India: 6 passeggeri positivi anche al tampone molecolare