Non bastava Fedez. A Milano il rapper Gemitaiz insulta i poliziotti: “Fate schifo, avete paura” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Quando a manifestare in strada ci sono duemila ragazzi e ragazze, che magari cercano di far valere i propri diritti, ci vuole poco a scendere con i manganelli, i lacrimogeni, a sfollarli, a pestarli di botte, vero? Coi tifosi no?”. A parlare, stavolta, non è il rapper Fedez ma il rapper Gemitaiz, evidentemente in cerca di gloria sui giornali e sui social avendo capito che a spararle grosse ci si fa una grande pubblicità. In questo caso, Gemitaiz ce l’ha con i poliziotti, colpevole, a suo dire, di non essere intervenuti a sgomberare gli assembramenti in piazza Duomo per la festa dello scudetto conquistato dall’Inter. La polizia, però, non l’ha presa bene e ha denunciato il cantante, già passato agli onori (si fa per dire) delle cronache per aver augurato la morte a Salvini. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Quando a manifestare in strada ci sono duemila ragazzi e ragazze, che magari cercano di far valere i propri diritti, ci vuole poco a scendere con i manganelli, i lacrimogeni, a sfollarli, a pestarli di botte, vero? Coi tifosi no?”. A parlare, stavolta, non è ilma il, evidentemente in cerca di gloria sui giornali e sui social avendo capito che a spararle grosse ci si fa una grande pubblicità. In questo caso,ce l’ha con i, colpevole, a suo dire, di non essere intervenuti a sgomberare gli assembramenti in piazza Duomo per la festa dello scudetto conquistato dall’Inter. La polizia, però, non l’ha presa bene e ha denunciato il cantante, già passato agli onori (si fa per dire) delle cronache per aver augurato la morte a Salvini. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Un'altra grana per Conte : il database (per ora) resta in mano a Casaleggio Ennesima grana per Giuseppe Conte , che deve fare i conti con un altro ostacolo nel percorso di rifondazione del M5S. Non bastava Rousseau a mettersi di traverso: ora anche la decisione della Corte d'appello di Cagliari farà inevitabilmente allungare i tempi per proclamare l'ex premier nuovo leader del Movimento 5 ...

Bastava avere il coraggio di sfiduciare Gervasoni e Galli, invece il centrodestra suicida si autoaccuserà a Muggiò ... ma i pezzi della maggioranza di centrodestra che chiedono con insistenza di visitare la piscina e il palazzetto di Muggiò con toni tra lo scandalizzato e il segreto di Fatima da svelare, non ...

Pari a Pontirolo: il Forza e Costanza difende il secondo posto in Serie C Due vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate rappresentano un bottino positivo, ma per il Tennis Forza e Costanza 1911 potrebbero non bastare. Perché nel Campionato regionale di Serie C ...

demA Calabria aderisce alla manifestazione dell’8 maggio "Il nostro movimento aderisce convintamente e sarà presente alla manifestazione prevista per l’8 maggio davanti alla Cittadella Regionale convocata dalle classi popolari calabresi. Non possiamo non so ...

