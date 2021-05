Netanyahu fallisce ma aleggia la 5° elezione (Di mercoledì 5 maggio 2021) fallisce il tentativo di Netanyahu di formare una coalizione di governo. Il Premier ha avuto a disposizione 28 giorni di tempo per trovare un’intesa con le altre forze parlamentari. Ma i dissidi interni al Likud, le ambizioni personalistiche dei leader di opposizione e l’esasperazione del blocco anti Bibi hanno reso impossibile raggiungere l’obiettivo. Intanto, Israele Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021)il tentativo didi formare una coalizione di governo. Il Premier ha avuto a disposizione 28 giorni di tempo per trovare un’intesa con le altre forze parlamentari. Ma i dissidi interni al Likud, le ambizioni personalistiche dei leader di opposizione e l’esasperazione del blocco anti Bibi hanno reso impossibile raggiungere l’obiettivo. Intanto, Israele

