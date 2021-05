Il bacio a Biancaneve sotto accusa: “Non è consensuale” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bacio del Principe Azzurro a Biancaneve finisce sotto accusa: “Non era consensuale”. E c’è chi suggerisce un finale diverso. Incredibile ma vero, anche il bacio del Principe Azzurro a Biancaneve finisce sotto accusa in quanto non è consensuale. Si tratta ovviamente di una provocazione che arriva dalle colonne del San Francisco Gate. Il bacio del Principe Azzurro a Biancaneve finisce sotto accusa: “Non era consensuale” In un articolo dedicato alla riapertura del parco di Anaheim, in California, si parla anche del bacio più famoso del mondo Disney e non solo: quello del Principe Azzurro a ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildel Principe Azzurro afinisce: “Non era”. E c’è chi suggerisce un finale diverso. Incredibile ma vero, anche ildel Principe Azzurro afiniscein quanto non è. Si tratta ovviamente di una provocazione che arriva dalle colonne del San Francisco Gate. Ildel Principe Azzurro afinisce: “Non era” In un articolo dedicato alla riapertura del parco di Anaheim, in California, si parla anche delpiù famoso del mondo Disney e non solo: quello del Principe Azzurro a ...

HuffPostItalia : Il bacio non consensuale del Principe a Biancaneve diventa un caso - Agenzia_Ansa : Polemiche sull'attrazione di un parco a tema della Disney che ripropone il 'bacio di vero amore' del principe che r… - LucaDondoni : No vabbè anche il bacio di Biancaneve (dato senza consenso) e siamo alle comiche finali. #sanfranciscogate fate rid… - JuliaGoldmine : RT @simofons: Comunque evitiamo almeno di prenderci in giro, la notizia del bacio di Biancaneve non è stata frutto di un 'mancato controllo… - UGiangrieco : RT @bunnyfaz1: “Dopo il bacio non consensuale, scandalo per lo sfruttamento dei sette nani nelle miniere. Si richiede l’intervento dei sind… -