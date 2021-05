Di Mare (Rai3) contro Fedez: “Ha manipolato i fatti” (video). Il centrodestra: “Faida a sinistra” (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Una storia inventata e falsa». Così il direttore di Rai3, Franco Di Mare, in audizione in Commissione di Vigilanza replica brutto muso a Fedez. «Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai stata». Di Mare attacca Fedez: manipolazione e menzogna infamante «Questa accusa è infamante – ha detto in un accorato intervento Di Mare – è una censura inesistente. Nessuno (tra i media) si è preso il tempo necessario per una verifica. Tutti vittime di una menzogna. Di una verità aggiustata. La velocità del web annienta i fatti. Una menzogna che diventa verità per tutti, per 48 ore. Tutti dicono: “Niente censure, io sto con ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Una storia inventata e falsa». Così il direttore di, Franco Di, in audizione in Commissione di Vigilanza replica brutto muso a. «Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai stata». Diattacca: manipolazione e menzogna infamante «Questa accusa è infamante – ha detto in un accorato intervento Di– è una censura inesistente. Nessuno (tra i media) si è preso il tempo necessario per una verifica. Tutti vittime di una menzogna. Di una verità aggiustata. La velocità del web annienta i. Una menzogna che diventa verità per tutti, per 48 ore. Tutti dicono: “Niente censure, io sto con ...

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Caso Fedez, Franco Di Mare si difende in Vigilanza Rai. Il direttore di Rai3: 'da Fedez manipolazione dei… - fattoquotidiano : CASO FEDEZ | Il direttore di Rai3 Franco Di Mare si difende davanti alla Commissione vigilanza. Ascoltate [VIDEO] - rtl1025 : ?? #CasoFedez, il direttore di Rai3 Franco Di Mare convocato in Commissione di Vigilanza Rai mercoledì - sabrinatehilim : RT @francotaratufo2: @sabrinatehilim @valeriafedeli E' stata la prima a parlare e dopo le puttaxxte di Di Mare, non mi sembrava vero ascolt… - lucaccini_carla : RT @Yoda15271485: Roberto Gualtieri: Rai: dimissioni Salini (Ad), Di Mare (direttore Rai3) per l’odiosa censura a Nicola Morra - Firma la p… -