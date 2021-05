Bruxelles vaccina gli invisibili

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In Belgio le autorità sanitarie della regione dihanno deciso di utilizzare le poche dosi di Johnson & Johnson che hanno a disposizione perre le persone senza fissa dimora o gli immigrati irregolari a rischio di espulsione. In collaborazione con le associazioni e organizzazioni non governative che si occupano abitualmente dei senzatetto e dei sans papier, delle squadre mobili gireranno la città per somministrare i vaccini. Il programma dovrebbe partire il 15 di maggio. La scelta potrebbe apparire assurda nel momento in cui asolo il 72 per cento degli over 85 anni ha ricevuto una prima dose contro una media nazionale dell’87 per cento. Per la classe di età tra i 75 e gli 84 anni, la capitale belga è al 73 per cento contro il 91 per cento di tutto il paese. Alcuni potrebbero pensare che ci sono altre ...