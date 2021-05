Boxe: Canelo Alvarez cerca un altro passo verso l’alto contro Saunders (Di mercoledì 5 maggio 2021) Canelo Alvarez si avvicina allo scontro fatale con Billy Joe Saunders, valido per tre cinture mondiali su quattro dei pesi supermedi (manca solo l’IBF). E lo fa dopo essersi svelato, in qualche modo, quasi a cuore aperto, vista la rivelazione sul rapimento del fratello. Una vicenda, questa, risalente al 2018, in cui si è speso personalmente per toglierlo dai malviventi, in tre giorni di sforzo precedenti il combattimento contro Rocky Fielding. Guarda in streaming live Canelo-Saunders su DAZN Una sfida, quella di Arlington, che può valere il successo numero 56 della carriera del trentenne di Guadalajara, oltre a un passaggio importante verso un altro celebre Plant. Che non è ovviamente Robert, costruttore di una leggenda chiamata Led ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)si avvicina allo sfatale con Billy Joe, valido per tre cinture mondiali su quattro dei pesi supermedi (manca solo l’IBF). E lo fa dopo essersi svelato, in qualche modo, quasi a cuore aperto, vista la rivelazione sul rapimento del fratello. Una vicenda, questa, risalente al 2018, in cui si è speso personalmente per toglierlo dai malviventi, in tre giorni di sforzo precedenti il combattimentoRocky Fielding. Guarda in streaming livesu DAZN Una sfida, quella di Arlington, che può valere il successo numero 56 della carriera del trentenne di Guadalajara, oltre a un passaggio importanteuncelebre Plant. Che non è ovviamente Robert, costruttore di una leggenda chiamata Led ...

