Spazio, una parte del razzo cinese Long March 5B sta rientrando in modo incontrollato sulla Terra: si teme pioggia di detriti (Di martedì 4 maggio 2021) Lo stadio centrale del razzo cinese Long March 5B, partito da Wenchang, nella provincia cinese di Hainan, il 29 aprile scorso, sta rientrando in modo incontrollato nell'atmosfera terrestre e gli esperti temono che possa generare una pioggia di detriti che rischierebbe di provocare dei danni, come accaduto nel maggio 2020 per un precedente lancio. In quel caso, alcune case e villaggi vennero danneggiati in Costa d'Avorio, ma la notizia passò quasi del tutto inosservata a causa della pandemia del Covid-19. Il razzo Long March 5B ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese, che dovrebbe essere completata alla fine del 2022.

