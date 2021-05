Roma. Investita e uccisa a 18 anni, gli organi di Elena Baruti donati a sei persone: ‘Un gesto d’amore deciso anni fa’ (Di martedì 4 maggio 2021) Ha lottato, ma a niente sono servite le richieste per donare il sangue perché Elena Baruti, la 18enne Investita giovedì scorso sulla Nomentana, è deceduta in ospedale. Una ragazza come tante, una studentessa del Liceo Giulio Cesare di Roma, che è stata uccisa nel pieno della vita, falciata da un’auto in via Nomentana, all’altezza dell’incrocio con via di Sant’Agnese. Quella vita che a lei è stata tolta Elena ha, però, deciso di donarla. Sì, perché sei persone ora vivranno grazie ai suoi organi: cuore, reni, fegato e pancreas che aiuteranno chi ne aveva bisogno. Un gesto immenso di amore e solidarietà, che la giovane aveva deciso diversi anni fa, quando a soli 16 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Ha lottato, ma a niente sono servite le richieste per donare il sangue perché, la 18ennegiovedì scorso sulla Nomentana, è deceduta in ospedale. Una ragazza come tante, una studentessa del Liceo Giulio Cesare di, che è statanel pieno della vita, falciata da un’auto in via Nomentana, all’altezza dell’incrocio con via di Sant’Agnese. Quella vita che a lei è stata toltaha, però,di donarla. Sì, perché seiora vivranno grazie ai suoi: cuore, reni, fegato e pancreas che aiuteranno chi ne aveva bisogno. Unimmenso di amore e solidarietà, che la giovane avevadiversifa, quando a soli 16 ...

