Monza, Brocchi: «Giornata quasi perfetta, peccato per la vittoria della Salernitana»

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce: le sue dichiarazioni

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue parole riportate da forzaMonza.it. «Giornata perfetta fino al rigore vittoria della Salernitana. Ma non dobbiamo pensare agli altri ma a quello che abbiamo fatto noi e ai nove punti in tre partite. Abbiamo comandato il gioco facendo molto bene. Abbiamo sofferto nell'ultimo quarto d'ora come era preventivabile. Il calo nel finale è stato normale. Ma è stata una bella gratificazione anche perché in camp avevamo davvero tanti ragazzi giovani.»

