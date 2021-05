Diletta Leotta “attapirata”: ecco quali sono state le reazioni dei fan (Di martedì 4 maggio 2021) Diletta Leotta è stata “attapirata” per la settima volta per il presunto flirt con il figlio del proprietario della Roma e i fan commentano Diletta Leotta è tornata ad essere tra i protagonisti di Striscia La Notizia. Nel tg satirico di ieri, è stata mandata in onda la consegna del Tapiro d’Oro. Il settimo per la conduttrice di Dazn. Stavolta il motivo per cui Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro è legato sia alle recenti esternazioni sul giornalismo spazzatura che in un lungo post la conduttrice ha fatto sia il presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma, supportato da delle foto pubblicate da Oggi in cui vi è un bacio tra i due. «Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021)è stata “” per la settima volta per il presunto flirt con il figlio del proprietario della Roma e i fan commentanoè tornata ad essere tra i protagonisti di Striscia La Notizia. Nel tg satirico di ieri, è stata mandata in onda la consegna del Tapiro d’Oro. Il settimo per la conduttrice di Dazn. Stavolta il motivo per cuiha ricevuto il Tapiro è legato sia alle recenti esternazioni sul giornalismo spazzatura che in un lungo post la conduttrice ha fatto sia il presunto flirt con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma, supportato da delle foto pubblicate da Oggi in cui vi è un bacio tra i due. «Quelle fotodi dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche ...

