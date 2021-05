Come ritardare la crescita dei peli (Di martedì 4 maggio 2021) L’accettazione del proprio corpo non è solo una questione di forme, ma anche di… peli. Le preferenze di cura sono una decisione profondamente individuale e alcune celebrità stanno lavorando per modificare la narrazione sul tema. Una tendenza cavalcata da personalità del calibro di Madonna e di Julia Roberts, e ha fatto molto nel 2019 Emily Ratajkowski che ha posato per una copertina di Harper’s Bazaar dove mostrava ai fan i peli delle ascelle. Più recentemente, invece, Julia Michaels ha deciso renderla normale. La cantautrice, e autrice di canzoni di successo interpretate da Selena Gomez e da Justin Bieber, alla 63a edizione dei Grammy Award di quest’anno ha sfilato sul red carpet mostrando orgogliosa non solo i bellissimi tatuaggi ma anche la zona ascellare non rasata. Per chi invece li considera superflui e se ne libera con cerette professionali o fai da te, il cruccio è sempre lo stesso: rallentarne la ricrescita. Con l’aiuto di Marika Cangelosi, estetista e formatrice per 2G Beauty Communication, abbiamo individuato 5 modi per vederli riaffiorare il più tardi possibile. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) L’accettazione del proprio corpo non è solo una questione di forme, ma anche di… peli. Le preferenze di cura sono una decisione profondamente individuale e alcune celebrità stanno lavorando per modificare la narrazione sul tema. Una tendenza cavalcata da personalità del calibro di Madonna e di Julia Roberts, e ha fatto molto nel 2019 Emily Ratajkowski che ha posato per una copertina di Harper’s Bazaar dove mostrava ai fan i peli delle ascelle. Più recentemente, invece, Julia Michaels ha deciso renderla normale. La cantautrice, e autrice di canzoni di successo interpretate da Selena Gomez e da Justin Bieber, alla 63a edizione dei Grammy Award di quest’anno ha sfilato sul red carpet mostrando orgogliosa non solo i bellissimi tatuaggi ma anche la zona ascellare non rasata. Per chi invece li considera superflui e se ne libera con cerette professionali o fai da te, il cruccio è sempre lo stesso: rallentarne la ricrescita. Con l’aiuto di Marika Cangelosi, estetista e formatrice per 2G Beauty Communication, abbiamo individuato 5 modi per vederli riaffiorare il più tardi possibile.

