Caos hub vaccini Napoli | un vigilante è stato sputato in faccia

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn cittadino convocato per la vaccinazione haina una guardia giurata perché non gli facevano il vaccino Pfizer che avrebbe preteso. Una signora ha pesantemente offeso e minacciato una dottoressa per lo stesso motivo. Questi alcuni degli episodi che l’Asl1 racconta della convulsa giornata nel centro vaccinale della Mostra d’Oltremare dove erano convocati oggi 3000 cittadini. “Siamo qui da stamattina – si sfoga con l’ANSA Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl1 – a lavorare ma anche a prendere pugni indai cittadini. Da chi non vuole fare un vaccino e ne vuole un altro anche se non ha i requisiti. Da chi viene convocato in un hub e si presenta in un altro e pretende la vaccinazione, per non parlare di chi viene a orari del tutto ...