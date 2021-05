Asta di Montecarlo | auto e moto preziose in vendita

(Di martedì 4 maggio 2021) Lo scorso 23 aprile è andata in scena l’diper Bonhams. Lesi è tenuta nel fine settimana del Gran Premio Storico sul circuito cittadino, e la location erano le sale del Fairmont Hotel, nel cuore del Principato di Monaco.di, cosa c’era in? I pezzi inerano

Ben più rare (e costose) le versioni originali carrozzate da Chapron negli anni '50 e '60, come quella passata di mano nell'didi Bonhams. Il prezzo? Mica bruscolini: 195.000 euro.Era il 29 aprile 2009 quando l'di beneficenza privata a sostegno dell'Action for Brazil's Children Trust si chiuse con un'incredibile offerta di 7.600 sterline ( circa 11.900 ) da parte di una persona rimasta anonima. Il ...Disegnata da Pierre Terblanche, e prodotta in 2.000 esemplari all'inizio degli anni Duemila, una Ducati Mike Hailwood 900 Evoluzione è stata acquistata in Canada superando altre quotazioni precedenti ...Nell'incanto "Les Grandes Marques à Monaco" dello scorso 23 aprile sono passati di mano pezzi pregiati firmati Alfa Romeo, Citroën, Porsche e Ferrari ...