Uomini e Donne | Isabella Ricci stuzzica Gemma Galgani | Qui nessuno è Belen!

(Di lunedì 3 maggio 2021) Nella Puntata disu Canale5,in crisi viene attaccata da tutti in studio, ma Aldo Farella non la tradisce.

Tina Cipollari perde le staffe contro Gemma a Uomini e donne: la dama torinese la accusa di essere responsabile dei suoi fallimenti amorosi ...Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani in crisi viene attaccata da tutti in studio, ma Aldo Farella non la tradisce.