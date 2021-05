Roma, tifosi infuriati con la squadra dopo la Sampdoria: i motivi sarebbero due (Di lunedì 3 maggio 2021) dopo la sconfitta contro la Sampdoria, i tifosi della Roma sarebbero infuriati con la squadra per due motivi La Sampdoria ha superato la Roma nel posticipo domenicale della 34a giornata. Il ko del Ferraris ha lasciato strascichi pesanti nella capitale. I tifosi giallorossi hanno espresso, attraverso i social, il proprio disappunto nei confronti della squadra, del tecnico Paulo Fonseca e del capitano Lorenzo Pellegrini. I motivi della polemica sono principalmente due. Il primo riguarda Fonseca. Il mister portoghese ha concesso un giorno di riposo al gruppo in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì. Il popolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021)la sconfitta contro la, idellacon laper dueLaha superato lanel posticipo domenicale della 34a giornata. Il ko del Ferraris ha lasciato strascichi pesanti nella capitale. Igiallorossi hanno espresso, attraverso i social, il proprio disappunto nei confronti della, del tecnico Paulo Fonseca e del capitano Lorenzo Pellegrini. Idella polemica sono principalmente due. Il primo riguarda Fonseca. Il mister portoghese ha concesso un giorno di riposo al gruppo in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma giovedì. Il popolo ...

