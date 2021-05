Report Aifa, 3.740 pazienti trattati con monoclonali: prescrizioni in calo (Di lunedì 3 maggio 2021) In Italia sono in totale 3.740 i pazienti Covid-19 trattati con anticorpi monoclonali e inseriti nel monitoraggio, secondo l’ultimo Report pubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Sul totale, 819 hanno ricevuto bamlanivimab, 2.112 l’associazione bamlanivimab più etesevimab e 809 il mix casirivimab e imdevimab. I farmaci sono stati prescritti da 175 strutture di 20 Regioni. Nell’ultima settimana, dal 23 al 29 aprile, le prescrizioni sono state 869 contro le 945 della settimana precedente, con un calo dell’8%. Si è viaggiato al ritmo di circa 124 prescrizioni al giorno. A livello nazionale, gli anticorpi monoclonali sono stati prescritti all’1% dei nuovi positivi registrati nella settimana 23-29 aprile (88.289). In testa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) In Italia sono in totale 3.740 iCovid-19con anticorpie inseriti nel monitoraggio, secondo l’ultimopubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco. Sul totale, 819 hanno ricevuto bamlanivimab, 2.112 l’associazione bamlanivimab più etesevimab e 809 il mix casirivimab e imdevimab. I farmaci sono stati prescritti da 175 strutture di 20 Regioni. Nell’ultima settimana, dal 23 al 29 aprile, lesono state 869 contro le 945 della settimana precedente, con undell’8%. Si è viaggiato al ritmo di circa 124al giorno. A livello nazionale, gli anticorpisono stati prescritti all’1% dei nuovi positivi registrati nella settimana 23-29 aprile (88.289). In testa ...

