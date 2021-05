Pomezia, orti urbani in via Salvo D’Acquisto: il Comune presenta il progetto (Di lunedì 3 maggio 2021) Un progetto per riqualificare l’area verde in via Salvo D’Acquisto con la realizzazione di orti urbani, nuovi parcheggi e un’area sportiva attrezzata. Un intervento del valore di circa 400mila euro con cui il Comune di Pomezia richiede un finanziamento regionale: l’obiettivo è trasformare un’area verde di oltre 10.000mq in uno spazio a disposizione della cittadinanza. “Il progetto mira a riqualificare un’area verde molto ampia ad oggi inutilizzata – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – Vogliamo trasformarla in uno spazio a servizio della cittadinanza: sport per tutti, più parcheggi e orti urbani come attività sociale e aggregativa, senza posare asfalto per la viabilità interna”. “Miglioriamo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Unper riqualificare l’area verde in viacon la realizzazione di, nuovi parcheggi e un’area spva attrezzata. Un intervento del valore di circa 400mila euro con cui ildirichiede un finanziamento regionale: l’obiettivo è trasformare un’area verde di oltre 10.000mq in uno spazio a disposizione della cittadinanza. “Ilmira a riqualificare un’area verde molto ampia ad oggi inutilizzata – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – Vogliamo trasformarla in uno spazio a servizio della cittadinanza: sport per tutti, più parcheggi ecome attività sociale e aggregativa, senza posare asfalto per la viabilità interna”. “Miglioriamo la ...

