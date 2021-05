Omicidio Vannini, oggi la decisione della Cassazione. I genitori di Marco: «I Ciontoli continuano a mentire» (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa mattina i genitori di Marco Vannini sono entrati nella sede della Corte di Cassazione, oggi è attesa la nuova sentenza che finalmente potrebbe mettere un punto a questa vicenda giudiziaria che va avanti dal 17 maggio del 2015. Marco Vannini è morto a 19 anni in seguito ad uno sparo esploso dal padre della fidanza Martina, Antonio Ciontoli, mentre si trovava nella loro abitazione di Ladispoli. Il ragazzo è stato ferito dal proiettile e l'intera famiglia Ciontoli è accusata di omissione di soccorso. I genitori di Marco: “I Ciontoli hanno sempre mentito e continuano a mentire” Sul banco degli imputati ci sono ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) Questa mattina idisono entrati nella sedeCorte diè attesa la nuova sentenza che finalmente potrebbe mettere un punto a questa vicenda giudiziaria che va avanti dal 17 maggio del 2015.è morto a 19 anni in seguito ad uno sparo esploso dal padrefidanza Martina, Antonio, mentre si trovava nella loro abitazione di Ladispoli. Il ragazzo è stato ferito dal proiettile e l'intera famigliaè accusata di omissione di soccorso. Idi: “Ihanno sempre mentito e” Sul banco degli imputati ci sono ...

