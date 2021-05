Mazzola | «Chiedo a Zhang di non festeggiare troppo»

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex giocatore dell’Inter Sandroha parlato dello scudetto dei nerazzurri e lanciando una frecciatina al presidenteContinuano le dichiarazioni dei protagonisti del mondo nerazzurro sul diciannovesimo scudetto. Stavolta a parlare è Sandro, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere della Sera. Le sue parole: «Conte è stato in grado di entrare nella testa dei giocatori, ha fatto fare loro quello che voleva. Adi none di aggiungere pedine per prendere la strada giusta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'ex giocatore dell'Inter Sandro Mazzola ha parlato dello scudetto dei nerazzurri e lanciando una frecciatina al presidente Zhang Continuano le dichiarazioni dei protagonisti del mondo nerazzurro sul ...