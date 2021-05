Le 7 partite decisive dello Scudetto dell’Inter

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’Inter ha vinto il suo diciannovesimo, superando così il Milan fermo a 18. Lo ha fatto dando una schiacciante sensazione di dominio e superiorità rispetto alle avversarie, non lasciando alcun dubbio sul merito della vittoria finale. Eppure il percorso è stato meno lineare di quanto oggi – alla luce di una vittoria arrivata con quattro giornate di anticipo – ci può sembrare. L’inizio di stagione è stato invece estremamente tribolato, con la squadra che faticava a trovare un equilibrio difensivo e una costanza all’interno anche delle stesse. Era ancora la “pazza Inter”: esattamente quella che Conte era arrivato per cambiare. Ci sono state conferenze esagerate, cupe, paranoiche, e poi con l’inverno sono arrivati i sorrisi, sempre un po’ tesi, per non permettere che qualcuno si mettesse in testa di poter abbassare la guardia. Come ha ...